Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что в матче 18-го тура премьер-лиги "Оренбург" – "Арсенал" (3:0) арбитр верно назначил пенальти.– Мое мнение основано на фактах, о которых меня информировал инспектор матча Алексей Спирин. Он использовал видеозапись основного вещателя, которая подтвердила абсолютную обоснованность решения арбитра Сельдякова назначить одиннадцатиметровый удар.