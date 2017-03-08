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Максим Калиниченко: "Спартак" был ближе к победе, но пропустил два глупых гола

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченско поделился своим мнением об игре красно-белых с "Краснодаром" (2:2).

"Спартак" был ближе к победе, но пропустил два глупых гола. В первом случае череда ошибок, во втором – необязательный пенальти. 11-метровый назначен верно, но можно было его избежать. Комбаров проиграл позицию, ему стоило контролировать полёт мяча и оппонента, хотя эпизод получился сложным. Луис Адриано? Ничего необычного не произошло, человек умеет забивать и, надеюсь, продолжит делать это как можно чаще. У такого форварда в каждой игре есть моменты – он грамотно открывается, умеет находить мяч сам. Бразилец мог принести победу "Спартаку", но Зе Луиш выдал не слишком удобную передачу. Сделай пас чуть раньше, Адриано вывалился бы один на один, а так, Крицюк смог забрать мяч", - цитирует Калиниченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Калиниченко Краснодар
Вчера, 23:33
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3
(3)
№3 Написал: achill Ульяновск (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорош уже-об Анжи пора думать.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№2 Написал: vlees (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Да в общем и забил то не особо трудовые голы, особенно второй - чистое взение.

Какое везение,1 гол отличный удар,2 гол забили за счет прессинга на чужой половине поля и заставили ошибиться краснодар,везение это как раз 1 гол краснодара
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Вчера, 23:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Да в общем и забил то не особо трудовые голы, особенно второй - чистое взение.
Регистрация: 26.09.2015
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