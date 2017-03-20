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Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти?

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение насчёт того, что красно-белые ни разу за 20 туров РФПЛ в этом сезоне не били пенальти.

"Удивляет ли меня, что "Спартак" ещё ни разу не бил пенальти в этом сезоне, в то время как конкуренты пробили уже несколько 11-метровых? Да, удивляет. Этим вопросом должен заниматься клуб. Если что-то не так, то об этом стоит говорить. "Спартак" — одна из самых атакующих команд. И при этом команда ни разу не заработала пенальти?" — сказал Карпин в программе "Тотальный разбор".

"Чемпионат.сом"
Вчера, 23:21
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№2 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Вчера, 23:49) #
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Давно надо играть также как ЦСКА и Зенит...иначе нас судьи задушат....Надо каждый раз падать в штрафной и визжать по окончании матча
Регистрация: 31.03.2008
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
У нас цыган нет в клубе, - это их прерогатива все валить на погоду, природу, месячные , квартальные и всемирный заговор....
Регистрация: 3.12.2016
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