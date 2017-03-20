Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти?

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение насчёт того, что красно-белые ни разу за 20 туров РФПЛ в этом сезоне не били пенальти."Удивляет ли меня, что "Спартак" ещё ни разу не бил пенальти в этом сезоне, в то время как конкуренты пробили уже несколько 11-метровых? Да, удивляет. Этим вопросом должен заниматься клуб. Если что-то не так, то об этом стоит говорить. "Спартак" — одна из самых атакующих команд. И при этом команда ни разу не заработала пенальти?" — сказал Карпин в программе "Тотальный разбор".