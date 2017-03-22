Дмитрий Сычев забил первый гол за пляжный "Локомотив"

Нападающий пляжного "Локомотива" Дмитрий Сычев забил свой первый гол в составе московской команды.



33-летний игрок отличился в товарищеском матче с "ЭЛМОНТом" (8:1).