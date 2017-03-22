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Дмитрий Сычев забил первый гол за пляжный "Локомотив"

Нападающий пляжного "Локомотива" Дмитрий Сычев забил свой первый гол в составе московской команды.

33-летний игрок отличился в товарищеском матче с "ЭЛМОНТом" (8:1).
Теги: Сычев Локомотив
Сегодня, 20:30
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