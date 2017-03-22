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Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
20:09
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
19:27
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
18:25
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (4)
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (4)
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"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
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Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Антон Миранчук: считаю, что у нас есть все шансы завоевать Кубок России
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук считает, что у его команды есть все шансы на победу в Кубке России.
"Хотелось бы играть так, как с "Крыльями" или во втором тайме с "Краснодаром". К этому надо стремиться. Тем более, после возобновления сезона сил у ребят еще много. Да и желание подняться выше огромное.
Кубок России? Считаю, что у нас есть все шансы завоевать этот трофей. Тем более, следующий кубковый матч играем с "Уфой" дома. Мы обязаны побеждать. У нас ведь с этим соперником две встречи подряд. Сначала сыграем в чемпионате. Какие-то матчи уфимцев я уже видел, но детально изучать соперника будем на занятиях", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
"Хотелось бы играть так, как с "Крыльями" или во втором тайме с "Краснодаром". К этому надо стремиться. Тем более, после возобновления сезона сил у ребят еще много. Да и желание подняться выше огромное.
Кубок России? Считаю, что у нас есть все шансы завоевать этот трофей. Тем более, следующий кубковый матч играем с "Уфой" дома. Мы обязаны побеждать. У нас ведь с этим соперником две встречи подряд. Сначала сыграем в чемпионате. Какие-то матчи уфимцев я уже видел, но детально изучать соперника будем на занятиях", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
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