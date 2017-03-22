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Антон Миранчук: считаю, что у нас есть все шансы завоевать Кубок России

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук считает, что у его команды есть все шансы на победу в Кубке России.

"Хотелось бы играть так, как с "Крыльями" или во втором тайме с "Краснодаром". К этому надо стремиться. Тем более, после возобновления сезона сил у ребят еще много. Да и желание подняться выше огромное.

Кубок России? Считаю, что у нас есть все шансы завоевать этот трофей. Тем более, следующий кубковый матч играем с "Уфой" дома. Мы обязаны побеждать. У нас ведь с этим соперником две встречи подряд. Сначала сыграем в чемпионате. Какие-то матчи уфимцев я уже видел, но детально изучать соперника будем на занятиях", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:41) #
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Парень , сыграй хотя бы матч за основу, что бы рассуждать как игрок от которого что то зависит, как в фильме -в бой ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ-летать не умеет ,стрелять то же не умеет, но ОРЁЛ....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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