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Все футболисты сборной России сдадут допинг-пробы

Все игроки сборной России в ближайшее время пройдут допинг-тесты, передает ТАСС.

В субботу в расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством), и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участниц предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:08
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20
(2)
№20 Написал: Прастой как (Сегодня, 22:33) #
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online

Цитата: papapa
Цитата: Ziggy
Кокаин принимаю финны, а проверяют россиян, где логика??

Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

анальный это ты
Регистрация: 6.03.2017
№19 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:33) #
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online

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в день лишения водительских прав купил себе новый БМВ. Гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (доступно для iOS и Android) прислал видео, снятое около одного из автосалонов Петербурга. Судя по видео, футболист приобрёл себе новый БМВ седьмой серии. В официальных салонах цена на эту модель варьируется от 11,5 до 13 миллионов рублей.

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№18 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Цитата: papapa
Цитата: Ziggy
Кокаин принимаю финны, а проверяют россиян, где логика??

Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

На допинг-контроль тебе - ни ногой.


Вот здесь я с тобой согласен.

Цитата: Сибирячок
Цитата: papapa
Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

Шёл бы ты навырезано-->вырезано, дебил. Учи историю, дегенерат


Это современное переписывание истории для вейперов, навальнятских хомячков и прочих гринписовцев. У альтернативных не СССР уничтожил 80+% Вермахта, а современный голливуд со всякими райанами и яростями.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: papapa
Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

Шёл бы ты навырезано-->вырезано, дебил. Учи историю, дегенерат


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papapa
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

ты из страны 404 чтоли?
Регистрация: 16.07.2011
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: papapa
Цитата: Ziggy
Кокаин принимаю финны, а проверяют россиян, где логика??

Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев

На допинг-контроль тебе - ни ногой.
Регистрация: 6.12.2014
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Этиловый спирт - это допинг? Вчера они явно были пьяны, как всегда, впрочем.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: papapa (Сегодня, 21:55) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: Ziggy
Кокаин принимаю финны, а проверяют россиян, где логика??

Логика простая
Коммунисты уничтожили полЕвропы, а судили только немцев
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокаин принимаю финны, а проверяют россиян, где логика???


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№11 Написал: D-link (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (6)

То есть это вы еще и под допингом - ТАК играете?!(с)


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№10 Написал: papapa (Сегодня, 21:44) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: casabl
Путин, пробивая ЧМ-2018, затратив огромнейший ресурс, даже и не предполагал, что такое мероприятие могут обосрать мудки и компания

Вовка рассчитывал, что половины этого ресурса, который он украл, хватит ему на кофе
Но не не учёл, что таких вовок на каждом уравне по сотне таких же вовок
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
А разве есть сомнения? Если под допингом бы так играли, то им вообще инвалидность выдать надо


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: casabl (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (1)

Путин, пробивая ЧМ-2018, затратив огромнейший ресурс, даже и не предполагал, что такое мероприятие могут обосрать мудки и компания. Какой, нафиг, допинг, они бегать не могут, их всех, как стоячих обходят.ВСЕХ!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№7 Написал: aulex Milano (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Интер»
занятно может выйти))


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Да какой еще допинг, они что, не видят, как эти калеки играют? Они там все с одним легким.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)

ФИФА самим не смешно? После того, что вчера набегал эти футболисты, то они наверное не только допинг не употребляли, такое чувство что вообще не ели дней пять
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Земляк Зёмы
Цитата: мяч квадратный
и ничего бы в очередной раз не подорожало
мечтай, наивный....

ну ладно. будь по твоему. подорожало бы. но не так , как если бы ЧМ не было и его не надо было окупать.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
и ничего бы в очередной раз не подорожало

мечтай, наивный....
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (7)
online

Лучше бы кто-нибудь попался (лучше все сразу). тогда бы нас лишили ЧМ и ничего бы в очередной раз не подорожало. Не прибавилось бы платных парковок и платных дорог и суммы штрафов за нарушения ПДД остались как есть а не в три раза больше. Билеты на игры будут дорогие и если и сходишь за 5 тыщ, то только на какой-нибудь Ирак-Сенегал, которые всем покуй. За то можно сказать, что вот мол смотрел с трибуны чемпионат мира. Народ до сих пор за сочинскую олимпиаду не расплатится, а тут ещё ЧМ! Нах он нужен? Народу о него никакой пользы, только вред один!
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
online

Если они под допингом так играют то без него они в обще играть не умеют! rage
Регистрация: 11.04.2016
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