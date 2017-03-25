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Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Все футболисты сборной России сдадут допинг-пробы
Все игроки сборной России в ближайшее время пройдут допинг-тесты, передает ТАСС.
В субботу в расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством), и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участниц предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
В субботу в расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством), и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участниц предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
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