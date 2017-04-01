Магомед Оздоев: Рахимов хорошо разбирается в футболе и даёт правильные подсказки

Полузащитник "Терека" Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром".



"Не могу обещать гол в Перми — на всё воля бога. Буду стараться делать всё, чтобы принести пользу команде. У меня же задача забить не главная, в большей степени моя обязанность — делать так, чтобы мы не пропустили. Рахимов подсказывает, как мне действовать. Приятно работать с таким специалистом, который хорошо разбирается в футболе и даёт правильные подсказки", - сказал Оздоев в эфире телеканала "Наш Футбол".