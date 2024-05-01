"Возможно ли, что в ближайшее время Промес вернётся в расположение "Спартака"? Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт", - сказал Малышев.
Напомним, нападающий "красно-белых" сейчас находится под стражей в ОАЭ. В Дубае голландец попал в ДТП и уехал с места аварии. Когда команда возвращались со сборов, Промеса в аэропорту остановили правоохранители. 1 мая стало известно, что расследование дела о ДТП завершено, футболиста ждет судебное слушание. Помимо проблем с законом в Эмиратах, Квинси Промеса на родине, в Голландии, заочно приговорили к тюремному сроку по обвинению в участии контрабанды партии наркотиков. Прокуратура Нидерландов обратилась к властям ОАЭ с прошением об экстрадиции игрока "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Спартака" Малышев: Вероятность возвращения Промеса? Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал возможность возвращения Квинси Промеса после закрытия дела о ДТП.
Фото: ФК "Спартак"