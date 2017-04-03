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Кирилл Комбаров: желаю "Спартаку" удачи и победы в чемпионате

Полузащитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров пожелал "Спартаку" завоевать чемпионство.

"Желаю "Спартаку" удачи и победы в чемпионате. У меня среди красно-белых много друзей. Не считая брата, сразу назову Дениса Глушакова и Артема Реброва", - цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 18:48
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