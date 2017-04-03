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"Барселону" не устроили сроки проведения матча-открытия стадиона "Динамо"
Руководство испанской "Барселоны" не устроили сроки, которые были предложены московским "Динамо" для проведения торжественного матча-открытия реконструируемого стадиона столичной команды, заявил пресс-атташе проекта "ВТБ Арена Парк" Михаил Смирнов.
"Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом", - цитирует Смирнова "Р-Спорт".
"Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом", - цитирует Смирнова "Р-Спорт".
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