Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Барселону" не устроили сроки проведения матча-открытия стадиона "Динамо"

Руководство испанской "Барселоны" не устроили сроки, которые были предложены московским "Динамо" для проведения торжественного матча-открытия реконструируемого стадиона столичной команды, заявил пресс-атташе проекта "ВТБ Арена Парк" Михаил Смирнов.

"Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом", - цитирует Смирнова "Р-Спорт".
Теги: Барселона Динамо
Сегодня, 21:43
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Как представлю афишу матча - Месси против Панченко...

Ну обществу просьбы клубов не привыкать. Одни вон с Челси уже сыграли, как обещали. Ведь сыграли же, да? laughing Сортир-арену вообще Бавария откроет - тем паче у них там давние традиции оплаченых матчей laughing


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Месси против Панченко..


Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом


Об основном составе Барселоны речи и не было. Речь о дубле Барселоны........


--------------------
http://www.stavkacity.ru прогнозы на спорт ежедневно
Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как представлю афишу матча - Месси против Панченко...
Регистрация: 16.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.