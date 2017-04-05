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Анатолий Тимощук: проблема судейства не должна становиться главной

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением о судействе в российской Премьер-Лиге, которое часто подвергается критике.

"В жизни любой команды есть матчи, в которых судьи ошибаются в её пользу или в пользу соперника. Главное, чтобы ошибки не носили системного характера. Если проблемы судейства есть, то надо смотреть на всю систему в целом – на подготовку кадров, на квалификацию. Я никогда не обвинял судей. Всегда нужно искать причины неудач внутри себя, выделять проблемные места. Проблема судейства не должна становиться главной", - цитирует Тимощука Чемпионат.
Теги: Тимощук
Сегодня, 01:32
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