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Комитет по этике не может рассматривать жалобу Французова на Будогосского

Комитет по этике Российского футбольного союза не может рассмотреть жалобу руководителя Московской коллегии судей по футболу Сергея Французова на главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского до тех пор, пока дело не инициирует президент РФС. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по этике Семен Андреев.

"Пока мы не получали жалобу Французова на Будогосского. Понимаете, любая жалоба пишется на имя президента РФС (Виталия Мутко), а затем он уже решает, инициировать дело или нет. Если данная ситуация дойдет до нас, то комитет в любом случае рассмотрит данный инцидент", - сказал Андреев.
Теги: Будогосский
Вчера, 23:25
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