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В "Тереке" уверены, что продлят контракт с Олегом Ивановым

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Терек" Ахмед Айдамиров не сомневается в продлении контракта с российским полузащитником команды Олегом Ивановым. Об этом он сообщил ТАСС.

В начале апреля Айдамиров сообщил, что клуб начал переговоры о новом контракте с 30-летним полузащитником.

"В понедельник ждем Иванова, продолжим с ним диалог по поводу нового контракта. Уверен, что мы сможем прийти к единому знаменателю. И Олег хочет остаться, и мы заинтересованы в продлении соглашения. Поэтому уверенность в положительном разрешении переговоров есть", - сказал Айдамиров.

Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол. После возобновления сезона полузащитник еще не принимал участия в матчах.
Теги: Терек Иванов
Сегодня, 15:09
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