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Виталий Мутко: департамент сам объявит арбитра на матч "Спартак" - "Зенит"

Президент РФС Виталий Мутко не стал говорить, кто будет судить матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит".

– Матч "Спартак" – "Зенит" – доверят Егорову?

– Департамент сам объявит.

– Но вам не страшно за топовые матчи?

– Еще раз повторю: есть председатель департамента судейства, и это его задача – назначать арбитров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Спартак
Вчера, 22:43
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7
(1)
№7 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
А что мешает пригласить иностранного судью на топовые матчи?

Не что, а кто. Федун никогда на это не пойдёт. Он побывал со своим шапито в Европе, нынешним летом, чем это обернулось для спартака, знают все. Европейский арбитр для него это смерть, сейчас, а потом, к осени, что-нибудь придумает, ...может уже и откладывать начал.
Регистрация: 14.11.2012
№6 Написал: vlees.. (Вчера, 23:14) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Какая разница, у нас мало шансов, точнее он один, природная трусливость спортока.

Шанс у вас появится как только наш медицинский штаб объявит на сколько выбили Зе луиш и Адриано,а так думаю ваше голубое шапито должны и без нападения обыгрывать.
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что мешает пригласить иностранного судью на топовые матчи?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Какая разница, у нас мало шансов, точнее он один, природная трусливость спортока.

smile
по три..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Во, епта - дорешались. Мож прямо Гена из скворешника будет свистеть???


Бери выше - судьёй будет Луческу!


А пригласить судью из европы - никак?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:52) #
  • +3
  •  (5)

Во, епта - дорешались. Мож прямо Гена из скворешника будет свистеть???
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: пушкин спб (Вчера, 22:51) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Какая разница, у нас мало шансов, точнее он один, природная трусливость спортока.
Регистрация: 14.11.2012
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