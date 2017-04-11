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Анатолий Мещеряков: поддержал бы перенос финала Кубка России

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что поддержал бы решение о переносе даты финала Кубка России в случае его принятия.

"Я бы подобную историю поддержал, потому что если посмотреть график, то считаю, что это можно сделать для того, чтобы финал Кубка получился зрелищным", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 20:05) #
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Что то чиновников Локомотива охватил мандраж
Регистрация: 26.01.2017
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