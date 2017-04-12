Вандерсон летом может покинуть "Краснодар" и продолжить карьеру в Азии

Краснодарский журналист Артур Каратай в своем твиттере сообщил, что нападающий Вандерсон уйдет из "Краснодара" по окончании сезона."Краснодар" не планирует продлевать контракт с Вандерсоном. 31-летний бразилец летом покинет клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Азии", – написал Каратай.