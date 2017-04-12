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Вандерсон летом может покинуть "Краснодар" и продолжить карьеру в Азии

Краснодарский журналист Артур Каратай в своем твиттере сообщил, что нападающий Вандерсон уйдет из "Краснодара" по окончании сезона.

"Краснодар" не планирует продлевать контракт с Вандерсоном. 31-летний бразилец летом покинет клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Азии", – написал Каратай.
Теги: Вандерсон Краснодар
Сегодня, 21:22
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