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Агент Шандао: нам ничего не известно о компенсации, которую хочет получить "Анжи"

Представителям бразильского защитника Шандао ничего неизвестно о том, что махачкалинский "Анжи" хочет получить от игрока компенсацию за досрочный разрыв контракта, сообщил агент футболиста Ролим Кармо.

"Нам ничего не известно о компенсации, которую хочет получить "Анжи". Шандао действительно разорвал контракт досрочно, но конкретно о компенсации мы ничего не знаем", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Шандао Анжи
Сегодня, 18:15
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