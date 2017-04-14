Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин" интересуется полузащитником сборной Эквадора

Полузащитник сборной Эквадора и мексиканского "Крус Асуль" 27-летний Жоао Рохас может присоединиться к "Рубину" в летнее трансферное окно, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

"Рохас в летнее трансферное окно может присоединиться к "Рубину", сейчас начались переговоры между представителями игрока и клубом", - сообщил источник.
Теги: Рубин Трансферы
Сегодня, 20:03
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
И зачем он Рубину? Может навести порядок с теми кто есть? Есть ощущение, что кто-то просто отмывает бабло на трансферах. Интересно это не та же шайка, что еще недавно рулила в Локо?
Регистрация: 23.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.