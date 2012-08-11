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ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы получил жалобы на якобы неправомерный выбор заказчиком поставщика на завершение строительства входной группы с контролем доступа на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Как пояснили в организации, жалобы поступили от гражданина (5 апреля) и от "Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трасперенси Интернешнл - Р", указывающих на неправомерность действий "Фонда капитального строительства и реконструкции". Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.

"С учетом поступивших обращений, ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов", - сообщил Петросян.

Ранее во вторник заместитель руководителя петербургского УФАС Петр Яковлев сообщил, что ведомство продолжает проверки по стадиону. Как он пояснил, контрактами до 1 млрд занимается петербургское отделение ведомства, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.
Сегодня, 18:43
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№2 Написал: Распутин (Сегодня, 18:59) #
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Цитата: papont
Снести и начать стройку по новой laughing Не забыть откат ФАСу

Игорян.... охотой...
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Снести и начать стройку по новой laughing Не забыть откат ФАСу


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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