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ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"
Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы получил жалобы на якобы неправомерный выбор заказчиком поставщика на завершение строительства входной группы с контролем доступа на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.
Как пояснили в организации, жалобы поступили от гражданина (5 апреля) и от "Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трасперенси Интернешнл - Р", указывающих на неправомерность действий "Фонда капитального строительства и реконструкции". Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.
"С учетом поступивших обращений, ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов", - сообщил Петросян.
Ранее во вторник заместитель руководителя петербургского УФАС Петр Яковлев сообщил, что ведомство продолжает проверки по стадиону. Как он пояснил, контрактами до 1 млрд занимается петербургское отделение ведомства, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.
Как пояснили в организации, жалобы поступили от гражданина (5 апреля) и от "Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трасперенси Интернешнл - Р", указывающих на неправомерность действий "Фонда капитального строительства и реконструкции". Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.
"С учетом поступивших обращений, ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов", - сообщил Петросян.
Ранее во вторник заместитель руководителя петербургского УФАС Петр Яковлев сообщил, что ведомство продолжает проверки по стадиону. Как он пояснил, контрактами до 1 млрд занимается петербургское отделение ведомства, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.
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