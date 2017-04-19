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Илья Геркус: Лоськов точно сыграет в этом сезоне

Улучшение результатов московского "Локомотива" в весенней части сезона является результатом планомерной работы, которая ведется с прошлого лета, заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - цитирует Геркуса ТАСС.

Тренер московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в текущем сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.

"Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится", - сказал Геркус.
Теги: Геркус Лоськов Локомотив
Сегодня, 21:32
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