Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Илья Геркус: Лоськов точно сыграет в этом сезоне
Улучшение результатов московского "Локомотива" в весенней части сезона является результатом планомерной работы, которая ведется с прошлого лета, заявил президент столичного клуба Илья Геркус.
"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - цитирует Геркуса ТАСС.
Тренер московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в текущем сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.
"Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится", - сказал Геркус.
"Команда долго шла к улучшению результатов, говорить, что это случилось резко, не стоит. Мы набираем обороты, это результаты планомерной работы с начала сезона. Конечно, мы себя критикуем даже сильнее, чем специалисты. Если летом и осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась", - цитирует Геркуса ТАСС.
Тренер московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в текущем сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.
"Лоськов точно сыграет в этом сезоне. Это скоро случится", - сказал Геркус.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.