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Решение по участию Алана Дзагоева в игре с "Уфой" будет принято перед матчем

Решение по участию полузащитника ЦСКА в выездном матче чемпионата России с "Уфой" будет принято непосредственно перед игрой, сообщает официальный сайт московского клуба.

"Не поехали с командой продолжающие заниматься индивидуально Георгий Миланов и Зоран Тошич, а также получивший повреждение в игре с "Ростовом" Кирилл Набабкин. Решение о готовности Алексея Березуцкого и Алана Дзагоева будет принято накануне матча", - говорится в сообщении.
Теги: Дзагоев ЦСКА Уфа
Вчера, 23:07
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(2)
№1 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Очень нужен


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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