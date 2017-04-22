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Сергей Хусаинов: предполагаю, что Глушаков что-то сказал Вилкову в сердцах

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Михаила Вилкова в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" — "Спартак" (3:0). На 75-й минуте Денис Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента Вилков принял решение показать капитану "Спартака" прямую красную карточку.

"Нужно дождаться окончания протокольных послематчевых мероприятий. Сначала было предупреждение за агрессивную атаку, у Дениса была открытая подошва. Первый отбор через мяч, а к второму игроку Глушаков опоздал и наступил открытой подошвой сверху.

Вилков показал жёлтую. Предполагаю, что Глушаков что-то сказал Вилкову в сердцах. Но это произошло в окружении игроков, а для арбитра это самое неприятное. Если пропустишь такое мимо ушей, то цыганская почта разнесёт, что судья ручной, что его послали туда-то.

Если сразу же Вилков передумал и решил показать красную вместо жёлтой, то имел на это право, поскольку игра не была возобновлена. В этом случае Вилков посчитал, что там было более чем агрессивное действие. Мне думается, это, скорее, за какую-то нелицеприятную реплику в адрес арбитра", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Вилков Глушаков Спартак Ростов
Сегодня, 22:11
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:16) #
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Ну наверное, он сказал судье что он имел половую связь с его мамой, с женой и лично с ним. Иначе красную не получил бы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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