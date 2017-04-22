Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
20:58
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
Кавказское дерби в пользу "Анжи" (5)
20:37
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (3)
Иван Данильянц: смогли действовать так, чтобы соперник не продемонстрировал чемпионскую игру (3)
20:30
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (4)
Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом (4)
20:17
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (23)
Александр Мостовой: увидев, что судьи сделали с "Уралом," начали появляться разные мысли о чемпионской гонке... (23)
20:13
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
Денис Глушаков: это был не наш день (1)
18:57
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (28)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (28)
18:25
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Ростовский "подарок" Каррере (12)
Сергей Хусаинов: предполагаю, что Глушаков что-то сказал Вилкову в сердцах
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Михаила Вилкова в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" — "Спартак" (3:0). На 75-й минуте Денис Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента Вилков принял решение показать капитану "Спартака" прямую красную карточку.
"Нужно дождаться окончания протокольных послематчевых мероприятий. Сначала было предупреждение за агрессивную атаку, у Дениса была открытая подошва. Первый отбор через мяч, а к второму игроку Глушаков опоздал и наступил открытой подошвой сверху.
Вилков показал жёлтую. Предполагаю, что Глушаков что-то сказал Вилкову в сердцах. Но это произошло в окружении игроков, а для арбитра это самое неприятное. Если пропустишь такое мимо ушей, то цыганская почта разнесёт, что судья ручной, что его послали туда-то.
Если сразу же Вилков передумал и решил показать красную вместо жёлтой, то имел на это право, поскольку игра не была возобновлена. В этом случае Вилков посчитал, что там было более чем агрессивное действие. Мне думается, это, скорее, за какую-то нелицеприятную реплику в адрес арбитра", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
"Нужно дождаться окончания протокольных послематчевых мероприятий. Сначала было предупреждение за агрессивную атаку, у Дениса была открытая подошва. Первый отбор через мяч, а к второму игроку Глушаков опоздал и наступил открытой подошвой сверху.
Вилков показал жёлтую. Предполагаю, что Глушаков что-то сказал Вилкову в сердцах. Но это произошло в окружении игроков, а для арбитра это самое неприятное. Если пропустишь такое мимо ушей, то цыганская почта разнесёт, что судья ручной, что его послали туда-то.
Если сразу же Вилков передумал и решил показать красную вместо жёлтой, то имел на это право, поскольку игра не была возобновлена. В этом случае Вилков посчитал, что там было более чем агрессивное действие. Мне думается, это, скорее, за какую-то нелицеприятную реплику в адрес арбитра", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.