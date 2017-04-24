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"Амкар" продает билеты на матч с "Краснодаром" от 300 рублей

С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на матч "Амкар" - "Краснодар" в кассах стадиона "Звезда".

Режим работы касс: с 11:00 до 20:00; в день матча – до 19:00. Стоимость билетов от 300 рублей.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар Краснодар
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:33) #
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  •  (1)
online

Всё в России должно уменьшится так же - и билеты на Футбол и ЖКХ и Бензин и цены на продукты ...когда Люди сыты ,одеты ,ТОГДА ТОЛЬКО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОСЕЩАТЬ РАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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