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17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
"Амкар" продает билеты на матч с "Краснодаром" от 300 рублей
С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на матч "Амкар" - "Краснодар" в кассах стадиона "Звезда".
Режим работы касс: с 11:00 до 20:00; в день матча – до 19:00. Стоимость билетов от 300 рублей.
ФК "Амкар"
Режим работы касс: с 11:00 до 20:00; в день матча – до 19:00. Стоимость билетов от 300 рублей.
ФК "Амкар"
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