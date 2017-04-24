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Дмитрий Тарасов: с чемпионством всё станет ясно через пару туров
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов считает, что чемпион России станет известен в ближайших турах.
"Не буду говорить, что "Спартак" точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.
В финале фаворитами себя не считаем. "Урал" – хорошая команда, не просто так в финале, обыграли "Краснодар". Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате", - сказал Тарасов в эфире "Матч ТВ"
"Не буду говорить, что "Спартак" точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.
В финале фаворитами себя не считаем. "Урал" – хорошая команда, не просто так в финале, обыграли "Краснодар". Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате", - сказал Тарасов в эфире "Матч ТВ"
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