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Никита Симонян: "Спартаку" надо выиграть три матча и больше ничего

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился своими ожиданиями от матае 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

"Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с "Локомотивом" (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. "Спартаку" надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или "Зенит". "Спартаку" надо самому думать о том, чтобы одерживать победы. Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым. Я в этом отношении не то чтобы суеверный, но ведь еще пять игр впереди, а футбол - коварная игра. Еще более коварный - футбольный мяч, потому что не знаешь, в какие ворота он залетит. Я жду дерби", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Спартак ЦСКА
Сегодня, 19:36
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№10 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
хотя конечно пусть становится чемпионом,одно жаль,что инородная команда будет играть в ЛЧ,а значит бездарно просрёт все очки,которые последние годы зарабатывали Зенит,ЦСКА,Ростов и Краснодар...

Сколько лет Спартак тащил весь наш футбол пока ваше говно голубое болталось в 1 лиге?)
Регистрация: 27.04.2017
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хотя конечно пусть становится чемпионом,одно жаль,что инородная команда будет играть в ЛЧ,а значит бездарно просрёт все очки,которые последние годы зарабатывали Зенит,ЦСКА,Ростов и Краснодар...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
Ростов показал спартаку его место возле параши...

Так же вам показал Амкар,Анжи,Терек,а так же великий Спартак,голубое шапито в этом сезоне унижали все кому не лень
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ростов показал спартаку его место возле параши...
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
ЦСКА-Спартак
Спартак-Томь
Амкар-Спартак
Спартак-Терек
Арсенал-Спартак

3 из 5 - это реально. Но, все спешат. Очень много болтовни вокруг Великого Спартака.
Главное, что бы не судили как Урал в Питере.

Да надоели уже эти конченные сми и всякие болельщики типа Нигматулина говорить что уже все решено,проиграем дерби и начнется настоящий валидол:)Только в одном матче я уверен,это игра с томью,да и они тоже будут убиваться
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реально хватит двух побед и одной ничьи. Если бамжи наберут все очки, все равно Спартак будет чемпионом. Но чтобы обойти коней с их возможным 100-процентным результатом нужно выиграть 3 матча.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно.
Начнем с ишаков!
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 19:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
А деньги потом останутся на покупку игроков ?
Регистрация: 18.09.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:42) #
  • +7
  •  (11)

ЦСКА-Спартак
Спартак-Томь
Амкар-Спартак
Спартак-Терек
Арсенал-Спартак

3 из 5 - это реально. Но, все спешат. Очень много болтовни вокруг Великого Спартака.
Главное, что бы не судили как Урал в Питере.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: mustang (Сегодня, 19:39) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
надо прихлопнуть коней и заканчивать этот чемп
Регистрация: 23.12.2015
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