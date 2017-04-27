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Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Никита Симонян: "Спартаку" надо выиграть три матча и больше ничего
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился своими ожиданиями от матае 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".
"Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с "Локомотивом" (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. "Спартаку" надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или "Зенит". "Спартаку" надо самому думать о том, чтобы одерживать победы. Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым. Я в этом отношении не то чтобы суеверный, но ведь еще пять игр впереди, а футбол - коварная игра. Еще более коварный - футбольный мяч, потому что не знаешь, в какие ворота он залетит. Я жду дерби", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с "Локомотивом" (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить. "Спартаку" надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или "Зенит". "Спартаку" надо самому думать о том, чтобы одерживать победы. Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым. Я в этом отношении не то чтобы суеверный, но ведь еще пять игр впереди, а футбол - коварная игра. Еще более коварный - футбольный мяч, потому что не знаешь, в какие ворота он залетит. Я жду дерби", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
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