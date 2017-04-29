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Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) отметил отметить коллективные усилия своих игроков.

– Сегодня одержана очень важная и нужная победа, – сказал Грасия. – Перед этим матчем у нас была крайне неудачная серия, имелась негативная динамика. Сегодня хочется отметить общие усилия команды, коллективные. Ребята поработали здорово и добросовестно. У нас было немало потерь в составе. Первый тайм провели достаточно хорошо, у "Локо" было очень немного моментов, вспомнить можно только эпизод с Ари. Мы владели инициативой и проводили хорошие атаки, помимо забитого мяча.

После перерыва соперник перестроился, перешел на 4-4-1-1. Нам пришлось непросто, мы немного отошли назад и, конечно, отталкивались от счета. У соперника уже появились моменты, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Но я рад, что мы смогли одержать победу. В предыдущих матчах нам не удавалось порой отыграться, сегодня же мы забили первыми и удержали счет.

– Сегодня из-за потерь вы играли в три центральных полузащитника и одного форварда. Убедил ли ваш матч перейти на эту схему окончательно?

– Рочину я рассматриваю все-таки не совсем как игрока полузащиты, он действовал под нападающим. Вперед был выдвинут Канунников. Сохраним ли мы эту схему? Все зависит во многом от того, какие игроки смогут восстановиться и вернуться в обойму. Построения выбираются из имеющихся в наличии кадров, а не только от результата.

– В "Рубине" очень много травм. Это стечение обстоятельств или уже хроническая проблема?

– На самом деле здесь все случаи индивидуальны, разные повреждения. В конце сезона количество травм увеличивается, и это общая проблема для всех команд, не только нас. Нужно учитывать и график – три игры в неделю. У кое-кого недомогания. Среди выбывших есть футболисты, которые должны восстановиться к ближайшему матчу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Грасия Рубин Локомотив
Сегодня, 19:24
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(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В перво матче в Казани у нас не было напа - проиграли, этот матч был совсем не нужен.
Стыдно терять очки с такой непутевой командой, но такая уж судьба в этом году.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (3)

Локо просто не повезло, счёт не по игре
Регистрация: 8.01.2017
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