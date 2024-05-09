"В данный момент у российских клубов недостаточная квалификация по сравнению с итальянскими командами. Сейчас "Зенит" шел бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно", - заявил Чинквини.
В текущем сезоне санкт-петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 27-ми матчей. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. Отрыв чемпиона России пяти последних лет от ближайших преследователей, "Краснодара" и "Динамо" составляет 1 очко.
В итальянской Серии А места с 7-го по 11-е занимают такие клубы, как "Лацио", "Наполи", "Фиорентина", "Торино" и "Монца". Перечисленные команды набрали от 45-ти до 56-ти очков в текущем чемпионате Италии.
В последних трех матчах в РПЛ "Зенит" набрал 1 очко. Матч 27-го тура с "Факелом" завершился результативной ничьей (1:1). Туром ранее "сине-бело-голубые" уступили "Динамо" (0:1), а еще раньше - "Рубину" (0:2).
Источник: "РБ Спорт"
Чинквини: у российских клубов недостаточно квалификации. "Зенит" в Италии шел бы на 7-11 месте
Экс-менеджер "Зенита" Оресте Чинквини скептически оценил способности "сине-бело-голубых" относительно клубов Серии А.
Фото: официальный сайт "Зенита"