Юрий Семин: Кверквелия? Нужны были значительные затраты, чтобы он сыграл с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что Соломон Кверквелия не мог принять участия в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:1) по условиям арендного соглашения.– Это особенной роли не играет – с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации... Мы исходили из возможностей. Все-таки перерыв был маленьким. Кверквелия играть не мог, поэтому выбрали и такой состав.– Да, он не имел права играть против "Рубина". Нужно было идти на значительные финансовые затраты.