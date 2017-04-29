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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Юрий Семин: Кверквелия? Нужны были значительные затраты, чтобы он сыграл с "Рубином"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что Соломон Кверквелия не мог принять участия в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:1) по условиям арендного соглашения.
– Не явилась ли сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками запоздалой реакцией на травму Чорлуки? В матче с ЦСКА вы вышли с двумя – и получили в свои ворота четыре гола.
– Это особенной роли не играет – с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации... Мы исходили из возможностей. Все-таки перерыв был маленьким. Кверквелия играть не мог, поэтому выбрали и такой состав.
– Отсутствие Кверквелии связано с арендным договором?
– Да, он не имел права играть против "Рубина". Нужно было идти на значительные финансовые затраты.
"Спорт-Экспресс"
– Не явилась ли сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками запоздалой реакцией на травму Чорлуки? В матче с ЦСКА вы вышли с двумя – и получили в свои ворота четыре гола.
– Это особенной роли не играет – с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации... Мы исходили из возможностей. Все-таки перерыв был маленьким. Кверквелия играть не мог, поэтому выбрали и такой состав.
– Отсутствие Кверквелии связано с арендным договором?
– Да, он не имел права играть против "Рубина". Нужно было идти на значительные финансовые затраты.
"Спорт-Экспресс"
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