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Юрий Семин: Кверквелия? Нужны были значительные затраты, чтобы он сыграл с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что Соломон Кверквелия не мог принять участия в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:1) по условиям арендного соглашения.

– Не явилась ли сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками запоздалой реакцией на травму Чорлуки? В матче с ЦСКА вы вышли с двумя – и получили в свои ворота четыре гола.

– Это особенной роли не играет – с тремя или двумя. Решает то, как обороняется и атакует вся команда. С ЦСКА мы плохо оборонялись всей группой игроков. А что касается сегодняшней ситуации... Мы исходили из возможностей. Все-таки перерыв был маленьким. Кверквелия играть не мог, поэтому выбрали и такой состав.

– Отсутствие Кверквелии связано с арендным договором?

– Да, он не имел права играть против "Рубина". Нужно было идти на значительные финансовые затраты.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Кверквелия Рубин Локомотив
Сегодня, 19:48
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