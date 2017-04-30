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Никита Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России

Голкипера "Ростова" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России.

Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера превысила 940 минут. Таким образом, 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 940 минут
Теги: Медведев Ростов
Сегодня, 21:21
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11
(3)
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: урсукляк
Цитата: tuner
спасибо всем. кто радуется вместе с нами!

Наивный !
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Хрен найдёшь даже одного

я вот очень рад за Ростов,и персонально за Медведева! Изначально второй вратарь стпвит сухой рекорд! можно звать в сборную,думаю, созрел
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Volodia379,
не переживай так за Акинфеева
он то по два рекорда за один матч может ставить,а Медведев только один рекорд за 11 матчей
Регистрация: 4.10.2016
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:58) #
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online

АКИНФЕЕВ ЗА ВСЮ СВОЮ КАРЬЕРУ НЕ МОЖЕТ ЭТОГО СДЕЛАТЬ А КАКОЙ ТО МЕДВЕДЕВ УМУДРИЛСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО БЫСТРО!
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: tuner (Сегодня, 21:54) #
  • +2
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: урсукляк
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Типа, поднимите мне веки? smile
Регистрация: 29.08.2015
№7 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: tuner
спасибо всем. кто радуется вместе с нами!

Наивный !
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Хрен найдёшь даже одного
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: tuner (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: iDEAD
Обороне и Бердыеву спасибо .

Да и вообще, спасибо всем. кто радуется вместе с нами! Если, конечно. от души...
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (5)

Обороне и Бердыеву спасибо .
Регистрация: 29.03.2013
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:36) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
заслужил, и оборона молодцы
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:30) #
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online

Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара"

ая думал ,он90 минут на ноль отстоял
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:30) #
  • -3
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Болеет за:
«Краснодар»
Похоже Джанаев, сел на лавку...Если Медведева не перекупят..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Про Джанаева уже можно забыть? smile Что-то его даже в запасе нет,неужто так серьезно болен или уже нет его в клубе?
Регистрация: 20.02.2013
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