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21:28
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
21:06
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
20:38
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
20:32
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
19:23
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
19:17
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (284)
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (284)
16:26
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Никита Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России
Голкипера "Ростова" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России.
Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера превысила 940 минут. Таким образом, 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 940 минут
Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера превысила 940 минут. Таким образом, 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 940 минут
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