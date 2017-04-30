Никита Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России

Голкипера "Ростова" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России.



Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера превысила 940 минут. Таким образом, 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 940 минут