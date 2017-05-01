Президент "Оренбурга": вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура РФПЛ.



"Пока эмоции до конца не улеглись, ощущение двоякое. Играли неплохо, но результат не в нашу пользу. Вторую игру подряд нам не везёт вот так. Сначала с "Зенитом", а теперь с "Крыльями". Сегодня могли выиграть, но этот пенальти… Только что смотрел повтор, и к решению судьи большой вопрос. Это большое разочарование для нас. Пенальти надуманный, да ещё и в таком матче – за шесть очков, как говорится. Ну так же не судят. Вроде бы Карасёв – судья высокого уровня, но при этом такие "пенки" допускает. Это недопустимо. Разочаровался в нём. Своему уровню надо соответствовать.



Звонят сейчас и говорят – надо протест подавать, но его же всё равно не примут. Пенальти не отменят и очков не добавят. А ведь ребята выкладывались, старались", - цитирует Столыпина [leech=http://championat.com]"Чемпионат.сом"[/leech.