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Ари: я не верю, что это сказал Павлюченко

Нападающий "Локомотива" Ари отреагировал на жёсткие высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко после финала Кубка России, в котором "железнодорожники" победили 2:0, а в добавленное время случилась драка.

"Я не верю, что это сказал Роман. Сейчас мы отмечаем победу в Кубке", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс".

Роман Павлюченко: Ари - г****н, так и напишите. Понаберут п*****сов...
Теги: Ари Павлюченко Локомотив Урал
Сегодня, 01:06
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