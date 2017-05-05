"Молодежки" "Оренбурга" и "Краснодара" сыграют 6 мая в 14 мск

Встреча 27-го тура молодежного первенства России между "Оренбургом" и "Краснодаром" состоится 6 мая.Игра, которая пройдет на стадионе "Газовик", начнется в 14.00.