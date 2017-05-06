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Денис Глушаков: с победой, фото не будет

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал выкладывать командное фото после победы над "Томью" в матче 27-го тура РФПЛ.

"С Победой!", - написал Глушаков в инстаграме.

Денис Глушаков: с победой, фото не будет
Теги: Глушаков Спартак Томь
Вчера, 23:08
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3
(1)
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 00:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
просто рано


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: papic777 СПБ (Вчера, 23:50) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стыдно что-ли?
Регистрация: 27.03.2008
№1 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (6)

А жаль. Вот это фото я бы посмотрел. Надеюсь что Каррера с битой.
Регистрация: 3.03.2007
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