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Вчера 23:50
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (1)
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (1)
Вчера 23:11
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (10)
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (10)
Вчера 23:08
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (3)
Денис Глушаков: с победой, фото не будет (3)
Вчера 22:35
Денис Глушаков: пенальти был (32)
Денис Глушаков: пенальти был (32)
Вчера 22:31
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (5)
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (5)
Вчера 21:31
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" (1)
Вчера 21:22
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
ЦСКА потерял шансы на чемпионство (42)
Вчера 21:10
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак" (2)
Вчера 20:59
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (4)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (4)
Вчера 20:46
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Обзор. 35 тур. ФНЛ
Вчера 20:35
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
"Химки" сыграли вничью с Нальчиком
Вчера 20:15
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
"ПСЖ" разгромил "Бастию", забив 5 мячей
Вчера 20:09
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Дмитрий Парфенов продолжит тренировать "Тосно" (1)
Вчера 19:43
"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в Премьер-лигу (7)
"Зенит" поздравил "Тосно" с выходом в Премьер-лигу (7)
Вчера 19:40
"Дармштадт" вылетел во вторую Бундеслигу
"Дармштадт" вылетел во вторую Бундеслигу
Вчера 19:38
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (1)
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (1)
Вчера 18:58
Леонид Федун: ждем победы над "Томью" (1)
Леонид Федун: ждем победы над "Томью" (1)
Вчера 18:43
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл, взял 3 очка, но уровень игры не тот, который хотелось бы видеть (2)
Вчера 18:32
Стоп серия! Медведев пропускает, "Ростов" проигрывает (3)
Стоп серия! Медведев пропускает, "Ростов" проигрывает (3)
Вчера 18:25
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (23)
"Арсенал" в Туле обыграл "Ростов" (23)
Вчера 18:05
"Тосно" вышел в РФПЛ (27)
"Тосно" вышел в РФПЛ (27)
Вчера 18:04
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Томью" (18)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Томью" (18)
Денис Глушаков: с победой, фото не будет
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал выкладывать командное фото после победы над "Томью" в матче 27-го тура РФПЛ.
"С Победой!", - написал Глушаков в инстаграме.
"С Победой!", - написал Глушаков в инстаграме.
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