Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: "Спартак" - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал чемпионство "Спартака".

"Спартак" - объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича (Федуна) только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей "Спартака" и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 01:20
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.