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Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня за игру с "Зенитом"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал, что поздравил наставника "Спартака" Массимо Карреру с завоеванным чемпионством.

"Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством", - цитирует Рахимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Рахимов Каррера Спартак Зенит Терек
Сегодня, 20:27
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