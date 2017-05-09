Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Николай Писарев: слабость "Зенита" и ЦСКА позволила "Спартаку" стать чемпионом
"Спартак", ставший чемпионом России, не испытывал достойной конкуренции со стороны ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита" в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Спартака" Николай Писарев.
"Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру "Спартака") удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в "Спартаке". Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый "Зенит", не сильный ЦСКА и пока не сильный "Краснодар" в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов (главный тренер краснодарской команды) выжимает максимум", - заявил Писарев.
"Но от этого чемпионство менее приятным не становится, - продолжил он. - Болельщики заждались этого золота, ведь у "Спартака" самый массовый фан-клуб, поэтому счастливых людей больше, чем огорченных. Я думаю, что болельщики любой другой команды понимают, что в этом сезоне они не заслуживали первого места".
"Спартак" стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы - ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому "Спартаку" нужно быть готовым", - резюмировал Писарев.
"Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру "Спартака") удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в "Спартаке". Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый "Зенит", не сильный ЦСКА и пока не сильный "Краснодар" в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов (главный тренер краснодарской команды) выжимает максимум", - заявил Писарев.
"Но от этого чемпионство менее приятным не становится, - продолжил он. - Болельщики заждались этого золота, ведь у "Спартака" самый массовый фан-клуб, поэтому счастливых людей больше, чем огорченных. Я думаю, что болельщики любой другой команды понимают, что в этом сезоне они не заслуживали первого места".
"Спартак" стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы - ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому "Спартаку" нужно быть готовым", - резюмировал Писарев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.