Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Николай Писарев: слабость "Зенита" и ЦСКА позволила "Спартаку" стать чемпионом

"Спартак", ставший чемпионом России, не испытывал достойной конкуренции со стороны ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита" в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Спартака" Николай Писарев.

"Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру "Спартака") удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в "Спартаке". Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый "Зенит", не сильный ЦСКА и пока не сильный "Краснодар" в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов (главный тренер краснодарской команды) выжимает максимум", - заявил Писарев.

"Но от этого чемпионство менее приятным не становится, - продолжил он. - Болельщики заждались этого золота, ведь у "Спартака" самый массовый фан-клуб, поэтому счастливых людей больше, чем огорченных. Я думаю, что болельщики любой другой команды понимают, что в этом сезоне они не заслуживали первого места".

"Спартак" стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы - ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому "Спартаку" нужно быть готовым", - резюмировал Писарев.
Теги: Писарев Зенит ЦСКА
Сегодня, 22:14
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 23:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ты хоть заглядывал в турнирные таблицы прошлых лет??? сколько по твоему зенит и цска в прошлое годы очков набирали? открой таблицу и посмотри на цифры, а потом будешь вещать про "слабость" в этом сезоне.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№5 Написал: nevada007 (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Задрали!!!!!! есть статистика команд прошлого и нынешнего сезона, которая наглядно показывает, что вся первая тройка РФПЛ играет лучше... очков больше.... забитых голов больше, а пропущенных меньше ( у кого-то).... а если на неё не смотреть, то, опираясь от слов Писарева, Спартак , как минимум, дошел бы в этом сезоне до полуфинала Лиги Европы, или вышел бы в плей-офф ЛЧ, учитывая превосходство над всеми клубами РФПЛ в этом сезоне после досадного поражения от АЕКа.... и после этого: красно-белым просто повезло???? бред!!! Не зря говорят: ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ! СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 27.05.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Проблемы индейцев - это проблемы индейцев


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Земляк Зёмы
Так можно говорить, если бы отрыв был в 1 очко, а не в 11 сделать и за три тура...

Зенит то мертвый, с этим то не поспоришь, и судьи то плмогают. Хотя ваши заслуги никто не отменяет.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так можно говорить, если бы отрыв был в 1 очко, а не в 11 сделать и за три тура...
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:29) #
  • -4
  •  (10)

совершенно объективное высказывание
Регистрация: 21.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.