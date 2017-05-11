Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (3)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (3)
16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (8)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (8)
10:49
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (12)
Юрий Семин: не каждому дано создать такое психологическое настроение в команде, как Каррера в "Спартаке" (12)
Геннадий Орлов: Луческу? У каждого есть шанс на неудачную работу
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера "Зенита".
"Сейчас все клянут "Зенит", Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но "Зенит" пока на третьем месте и может занять второе. Есть честь игрока, клуба, города, и за это надо постоять. Надо забыть обо всём и выложиться в оставшихся трёх матчах. Хочу заступиться за Луческу. Он всё равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу. Мирча делал два клуба чемпионами в Турции, сделал из "Шахтёра" хорошую европейскую команду, выиграл Кубок УЕФА. У него здесь не получилось, и он это признал, извинился.
Что будет дальше — посмотрим. По Соузе пока ничего не известно. Агенты предлагают услуги тренеров, а выбирать уже будет руководство. Если меня спросят, кто из тренеров подойдёт "Зениту", мне есть кого посоветовать. Открывать секрет не буду. Когда надо будет, из клуба позвонят мне и спросят. Идеальный вариант — мощный и авторитетный тренер, а с ним должны прийти два футболиста, которых он пригласит. Сегодня у «Зенита» нет лидера, а он нужен, чтобы бороться за первые места. После ухода Халка и Витселя стало понятно, что это были выдающиеся футболисты, и равных им в мире можно не найти. В "Зенит" пойдут, поскольку он хорошо раскручен в Европе.
"Спартак" набрал больше всех очков и заслужил чемпионство. Они молодцы. ЦСКА и "Зенит" хуже "Спартака" по игре, и обе эти команды выглядят хуже себя самих. У "Зенита", как и у ЦСКА, главный соперник — это они сами. Хочу успокоить болельщиков. У нас очень сильный клуб с чёткой структурой. После этого сезона амбиции сине-бело-голубых останутся прежними — первые места во всех турнирах", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"Сейчас все клянут "Зенит", Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но "Зенит" пока на третьем месте и может занять второе. Есть честь игрока, клуба, города, и за это надо постоять. Надо забыть обо всём и выложиться в оставшихся трёх матчах. Хочу заступиться за Луческу. Он всё равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу. Мирча делал два клуба чемпионами в Турции, сделал из "Шахтёра" хорошую европейскую команду, выиграл Кубок УЕФА. У него здесь не получилось, и он это признал, извинился.
Что будет дальше — посмотрим. По Соузе пока ничего не известно. Агенты предлагают услуги тренеров, а выбирать уже будет руководство. Если меня спросят, кто из тренеров подойдёт "Зениту", мне есть кого посоветовать. Открывать секрет не буду. Когда надо будет, из клуба позвонят мне и спросят. Идеальный вариант — мощный и авторитетный тренер, а с ним должны прийти два футболиста, которых он пригласит. Сегодня у «Зенита» нет лидера, а он нужен, чтобы бороться за первые места. После ухода Халка и Витселя стало понятно, что это были выдающиеся футболисты, и равных им в мире можно не найти. В "Зенит" пойдут, поскольку он хорошо раскручен в Европе.
"Спартак" набрал больше всех очков и заслужил чемпионство. Они молодцы. ЦСКА и "Зенит" хуже "Спартака" по игре, и обе эти команды выглядят хуже себя самих. У "Зенита", как и у ЦСКА, главный соперник — это они сами. Хочу успокоить болельщиков. У нас очень сильный клуб с чёткой структурой. После этого сезона амбиции сине-бело-голубых останутся прежними — первые места во всех турнирах", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.