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Геннадий Орлов: Луческу? У каждого есть шанс на неудачную работу

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера "Зенита".

"Сейчас все клянут "Зенит", Луческу. Невозможно читать Интернет. Друзья, это творческая работа. Это неудачный эксперимент, что все признают. Но "Зенит" пока на третьем месте и может занять второе. Есть честь игрока, клуба, города, и за это надо постоять. Надо забыть обо всём и выложиться в оставшихся трёх матчах. Хочу заступиться за Луческу. Он всё равно специалист в футболе и достоин уважения. У каждого творческого человека есть шанс на неудачную работу. Мирча делал два клуба чемпионами в Турции, сделал из "Шахтёра" хорошую европейскую команду, выиграл Кубок УЕФА. У него здесь не получилось, и он это признал, извинился.

Что будет дальше — посмотрим. По Соузе пока ничего не известно. Агенты предлагают услуги тренеров, а выбирать уже будет руководство. Если меня спросят, кто из тренеров подойдёт "Зениту", мне есть кого посоветовать. Открывать секрет не буду. Когда надо будет, из клуба позвонят мне и спросят. Идеальный вариант — мощный и авторитетный тренер, а с ним должны прийти два футболиста, которых он пригласит. Сегодня у «Зенита» нет лидера, а он нужен, чтобы бороться за первые места. После ухода Халка и Витселя стало понятно, что это были выдающиеся футболисты, и равных им в мире можно не найти. В "Зенит" пойдут, поскольку он хорошо раскручен в Европе.

"Спартак" набрал больше всех очков и заслужил чемпионство. Они молодцы. ЦСКА и "Зенит" хуже "Спартака" по игре, и обе эти команды выглядят хуже себя самих. У "Зенита", как и у ЦСКА, главный соперник — это они сами. Хочу успокоить болельщиков. У нас очень сильный клуб с чёткой структурой. После этого сезона амбиции сине-бело-голубых останутся прежними — первые места во всех турнирах", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Луческу Зенит
Сегодня, 19:53
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21
(6)
№21 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
И все эти неудачники собраны в одном бачке


И ты в том числе, в этом гавне русфутболера все время варишься.
Регистрация: 26.03.2008
№20 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:00) #
  • +1
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online

С новыми футболистами всё понятно - это Месси и Роналду. А вот с мощным и авторитетным тренером, который их пригласит - пока полная неопределённость.
Регистрация: 30.08.2008
№19 Написал: кандид (Сегодня, 20:50) #
  • -1
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online

Плаческу , Бдзюба , Горлов , Кокошкин .... все лузеры !!!!!
Регистрация: 29.09.2016
№18 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
смотрю тут свинарник прописался конкретно им что заняться нечем как чужие кости мыть? ну это у них вообще то в крови со свинарника,а по делу Гена ты чего обкурился то? так уж тебе прямо будут звонить про гл тренера и с твоей подачи утверждать его,насколько мне память не изменяет румына ты посоветовал дюкову и что вышло? полным счетом НИЧЕГО
Регистрация: 3.02.2011
№17 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гена рулит, как ни крути, дело говорит
Регистрация: 31.05.2016
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:28) #
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  •  (12)
online

И все эти неудачники собраны в одном бачке - Орлов, Плаческу, Топорен, Бздюба и прочие нету


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: grisha (Сегодня, 20:19) #
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online

Цитата: maradona72
Он все дальше и дальше удаляется от нас.

Так он же человек, а не свинья - не удивительно
Регистрация: 19.04.2017
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:17) #
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Он все дальше и дальше удаляется от нас.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (10)
online

Если меня спросят, кто из тренеров подойдёт "Зениту", мне есть кого посоветовать. Открывать секрет не буду. Когда надо будет, из клуба позвонят мне и спросят.

Уже телефон, поди, обрывают...
Просят совета... laughing

Я говорил и говорю: Геша - ты прЭлесть! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Из Шахтёра хорошую европейскую команду сделал не румын. А олигарх Ринат Ахметов, так же как из Зенита газпром с папашей Миллером, которому непременно нужен европейский именитый "авторитетный тренер". Чем Семак слабее Луческу? Ответ очевиден - понты и деньги на ветер.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
По-моему, ты уже все свои шансы выработал.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:14) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Посмотришь, кто отписался, свинья-говорун, это у них отличительная чемпионская черта такая,- с Реала пример берут, ....нет, скорее с Ювентуса, Каррера посоветовал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ка, Гена, расскажи как работаешь ты? scream joy


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:12) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
газпромовский попугай срет на голову газпромвскому румынскому чучеле.. joy умора


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 20:10) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ЛУЧЕСКУ? У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС НА НЕУДАЧНУЮ РАБОТ

Луческу:Кокорин?У каждого есть шанс на неудачную работу.
Кокорин:Дзюба?Укаждого есть шанс на неудачную работу.
Дзюба:Мутко?У каждого есть шанс на неудачную работу.
Мутко:Орлов?У каждого есть шанс на неудачную работу.
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с уважаемым Геннадием. Оставьте его на комментировании и Луческу на тренерском посту.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:04) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мирча Луческу: Орлов? У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС НА НЕУДАЧНУЮ РАБОТУ
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 20:02) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как это у Зенита нет лидера? Дзюба разве не лидер?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:01) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Геннадий, Вам никто не говорил, что Вы самый смешной персонаж футбольного мира, если не сказать хлеще?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 20:00) #
  • -4
  •  (12)

После Турции и Шахтера Луческу попал в шапито


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Открывать секрет не буду. Когда надо будет, из клуба позвонят мне и спросят.
Эвона как Михалыч,а мужики то не знали! smile Оказывается тренеров Гена Орлов выбирает.
Регистрация: 8.05.2017
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