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Владимир Федотов: что хотим улучшить? Игру в обороне

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команде нужно улучшить игру в обороне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что хотим улучшить? Игру в обороне. Все?таки мы дали создать несколько довольно опасных моментов. Финал Кубка России в одном шаге? Его нужно пережить. Все впереди", - цитирует Федотова "Матч ТВ".

Сегодня, 15-го мая, московский ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России, первый матч завершился ничьёй 1:1. Победитель встречи сыграет с калининградской "Балтикой" в Суперфинале турнира. После 28-ми сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе. В 28-ми матчах чемпионата России "армейцы" пропустили 38 мячей и забили на десять голов больше.

ЦСКА Владимир Федотов
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