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Павел Мамаев провел 250-й матч в чемпионате России

Матч 28-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) стал для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева 250-м в премьер-лиге.

40 игр он провел за московское "Торпедо", 128 - за ЦСКА и 82 - за "быков". На счету хавбека 28 голов и 30 результативных передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Сибирь»
и с Кокориным традиционно отметил сие достижение.. Брызги шампанского из ванны...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
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