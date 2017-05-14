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"Амкар" вручил Александру Селихову награду "Спортивная элита Прикамья-2016"

После окончания матча "Амкар" - "Спартак" спортивный директор пермского клуба Виктор Засульский вручил экс-голкиперу "Амкара" Александру Селихову награду "Спортивная элита Прикамья-2016", сообщает официальный сайт красно-чёрных.

По итогам прошлого года Селихов победил в номинации "Лучший игрок команды". "Посвящаю эту награду тренеру вратарей "Амкара" Владимиру Алексеевичу Сычеву. Под его руководством и при его активном участии я развивался как игрок. Спасибо ему", - сообщил Александр Селихов после вручения.
Теги: Селихов Амкар
Сегодня, 16:04
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