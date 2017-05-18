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Константин Кучаев подписал новый контракт с ЦСКА

Сегодня полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев и генеральный директор клуба Роман Бабаев поставили подписи под новым соглашением, сообщает официальный сайт армейцев.

Теперь контракт Кучаева с клубом рассчитан до окончания сезона-2019/20.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Видать будет ставка на молодежь! В принципе правильный ход, но все таки нужно усиление в качестве опытных игроков. Особенно ЦЗ и на левую бровку.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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