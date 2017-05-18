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Артем Ребров: я не отказывался от сборной России, не было такого

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что не отказывался от выступлений за сборную России.

"Не отказывался от национальной команды, не было такого. Мои слова трактовали так, что я, мол, такой великий и не хочу сидеть вторым или третьим. Но тренер после этого меня видел и на сборах в Эмиратах, и в Испании. Мог ведь спросить: слышал, ты не хочешь играть за сборную. Ответил бы: Саламыч, так и так. Поймите, не хочу заново поднимать эту тему, но объяснить позицию надо. Я действительно считаю, что просто так находиться в сборной и проводить там время будет полезнее молодым парням - Луневу, Селихову, Медведеву. Но если действительно понадоблюсь, если Черчесов позвонит и скажет "ты нужен", я поеду. Однако занимать место молодых ребят - нет, это не мое. При этом уважительно отношусь к тренеру. И считаю, что сейчас в сборную вызваны сильнейшие вратари", - цитирует Реброва "Спорт-Экспресс".
Теги: Ребров Сборная России
Вчера, 23:22
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(2)
№2 Написал: SpaRk Люберцы (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
профессионал
Регистрация: 2.11.2008
№1 Написал: Fillosoff Москва (Вчера, 23:47) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас в прессе, вообще, все извращают по большому счету. а некоторые, даже не поинтересовавшись у первоисточника как все на самом деле, начинают комментировать. и это еще не самое хреновое - начинают поливать грязью.
Это не только к Артему относится - очень ко многому и ко многим.
А ведь так просто ответить: вот когда спрошу у него(нее, их), что они сказали, тогда и комментировать буду.
Сколько бы скандалов, недоразумений и обид можно было бы избежать! smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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