Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Созин: ЦСКА нужно усиливать состав, иначе можно и вовсе мимо Европы пройти

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о шансах ЦСКА завершить сезон в зоне Лиги чемпионов.

"Глядя на расклад перед последним туром, вероятность выхода ЦСКА в Лигу чемпионов оценю в 80 %. Играют дома с "Анжи". Команда крепкая, но без запросов на еврокубки и высокие места. Тревожила игра с "Рубином", но её уверенно прошли. Теперь всё зависит от ЦСКА. Ребята должны дожать соперника. Второе место при нынешнем раскладе – это очень хорошо.

Команда будет участвовать в отборе Лиги чемпионов. Чтобы попасть на турнир, нужно обыграть двух соперников, а они там не слабее самого ЦСКА. "Армейцам" нужно выходить в Лигу чемпионов, но для этого необходимо серьёзное усиление состава. Иначе ЦСКА может и вовсе мимо Европы пройти", – цитирует Созина "Чемпионат".
Теги: Созин ЦСКА
Сегодня, 12:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Без сопливых разберемся!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.