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Мутко считает, что арбитр Карасев продолжит обслуживать матчи РФПЛ в будущем сезоне
Футбольный арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в будущем сезоне, считает президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Карасев будет в следующем сезоне работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за серьезных ошибок в последних встречах РФПЛ. Карасев является единственным российским арбитром, который на постоянной основе привлекается к работе на матчах еврокубков, в частности, 13 апреля он обслуживал четвертьфинальную встречу Лиги Европы между "Аяксом" и "Шальке".
"Карасев будет судить в ФНЛ в следующем сезоне? Я не думаю, есть определенный регламент. Если он допустил две результативные ошибки, то должен будет пропустить несколько игр на высшем уровне. Никому не будет никаких поблажек", - цитирует Мутко ТАСС.
Мутко не против, чтобы клубы РФПЛ устанавливали на своих стадионах системы видеопомощи арбитрам.
"Нам нужно научиться уважать судей, хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим.) готов поставить за свой счет, а другие пока желание не изъявили. Федун (владелец ФК "Спартак" - прим.)? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства", - добавил он.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Карасев будет в следующем сезоне работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за серьезных ошибок в последних встречах РФПЛ. Карасев является единственным российским арбитром, который на постоянной основе привлекается к работе на матчах еврокубков, в частности, 13 апреля он обслуживал четвертьфинальную встречу Лиги Европы между "Аяксом" и "Шальке".
"Карасев будет судить в ФНЛ в следующем сезоне? Я не думаю, есть определенный регламент. Если он допустил две результативные ошибки, то должен будет пропустить несколько игр на высшем уровне. Никому не будет никаких поблажек", - цитирует Мутко ТАСС.
Мутко не против, чтобы клубы РФПЛ устанавливали на своих стадионах системы видеопомощи арбитрам.
"Нам нужно научиться уважать судей, хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим.) готов поставить за свой счет, а другие пока желание не изъявили. Федун (владелец ФК "Спартак" - прим.)? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства", - добавил он.
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