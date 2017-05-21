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Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал мнение о том, что тульский клуб в следующем сезоне проиграет "Спартаку" оба матча из-за поражения красно-белых в последнем туре.

"Спартак" в такие игры не играет! И вообще, как такое возможно? А если бы "Крылья" победили, тогда что? "Терек" сыграл достойно! Как бы мы тогда теоретически даже могли отдать шесть очков?! Мы в такие игры не играем! Человек с самолета смотрит футбол и потом говорит такие вещи!" - цитирует Аджоева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аджоев Арсенал Тула Спартак
Вчера, 23:29
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(5)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да им еще енисей пройти надо,какие 6 очков?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Цитата: vlees1
Приятно начать сезон с 6 очками в кармане.

только не надо больше этого бреда о том какие вы чистые, непродажные, не такие как всекупившие конебомжи smile Признайте, что одним миром мазанные.

Мы самая честная команда чемпионата,самое честное золото за последние лет 16,все ваши кабинетные титулы Гинера давно обесценились:)
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 00:03) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
Приятно начать сезон с 6 очками в кармане.

только не надо больше этого бреда о том какие вы чистые, непродажные, не такие как всекупившие конебомжи smile Признайте, что одним миром мазанные.
Регистрация: 18.03.2017
№5 Написал: vlees1 (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Приятно начать сезон с 6 очками в кармане.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:43) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Смешные псевдоболелы Спартака после 0-2 усирались, что это спецом для того, чтобы вылетел Оренбург. Но Спартак в такие игры не играет, пусть на прессконференцию не пришел главный тренер... Все молодцы.
Минусуют, очевидно, те кто усирался... Ну или те, кто думает, что Спартак в такие игры не играет. Я уже не знаю, кто из них, хотя это вроде одни и те же люди, просто фимоз головного мозга у них приключился. Вы как хохлы, реально. Слава Спартаку - Спартаку слава...
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: murchelo06 Magas (Вчера, 23:38) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
да этот жирный червяк ни как не успокоится , муть наводит мерзкий жир трест, а нытики всех мастей подхватили . просто напросто от похмелья игроки не отошли вот и причина
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 23:33) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально таищ Гурам, мы вас понимаем, остальные по своей шкуре и духу(кто-то по душку) судят.
Регистрация: 29.08.2010
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (12)

Бомжи ща усрутся smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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