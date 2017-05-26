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Ринат Билялетдинов: возвращение Бердыева в "Рубин" напрашивается

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном возвращении Курбана Бердыева на пост наставника казанской команды.

"Пока это все на уровне слухов и версий. Как говорят про игроков, вошел в сферу интересов. Это может оказаться достоверной гипотезой или даже реальностью. Время покажет. Можно долго рассуждать о прошлом, почему я пришел в клуб, когда Бердыева уже не было. Принимавшие решение люди, наверное, чем-то его объяснили. Мне даже не интересно, остались ли они у руля или нет. Конечно, напрашивается, что эта гипотеза достоверна, но опять же сейчас много направлений для размышлений", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Р. Бердыев Рубин
Сегодня, 05:34
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№3 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 08:47) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Магеллан
Цитата: rostov61
интересно,сколько сегодня будет новостей про Бердыева ? ))

Пока завтра с губером нашим не встретится , заибут . Если встретится . Но Бердыев очередной раз лапши навешать не позволит .

удивительно ,как Курбан им год назад поверил .
Регистрация: 29.09.2011
№2 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 08:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: rostov61
интересно,сколько сегодня будет новостей про Бердыева ? ))

Пока завтра с губером нашим не встретится , заибут . Если встретится . Но Бердыев очередной раз лапши навешать не позволит .
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 08:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
интересно,сколько сегодня будет новостей про Бердыева ? ))
Регистрация: 29.09.2011
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