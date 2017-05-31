УФАС нашло ограничение конкуренции в контракте на 1 млрд руб. по стадиону "Зенита"

Инспекция петербургского управления Федеральной антимонопольной службы признала ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове."Признать нарушение закона о защите конкуренции. Выдать предписание комитету по строительству", - сказал член инспекции.Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае, если будет признано, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае, если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.