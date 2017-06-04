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Валерий Газзаев: приход Манчини в "Зенит" повысит конкурентную среду и уровень РФПЛ

Назначение итальянца Роберто Манчини главным тренером "Зенита" должно повысить конкурентоспособную среду и общий уровень чемпионата России, заявил известный российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"Наверное, все изменения связаны с тем, что руководство не удовлетворено результатом. Сегодня пришли новые руководители, Сергей Александрович Фурсенко работал президентом Российского футбольного союза, а в "Зените" - во время победы в Кубке УЕФА, поэтому его возвращение в клуб неслучайно. Что касается Манчини, я его знаю как очень талантливого, большого специалиста, который работал в хороших клубах, у него есть своя философия игры.

Любое изменение в тренерском штабе - это всегда надежда на лучшее выступление команды. Будем на это надеяться, чем выше будет конкурентоспособная среда среди ведущих клубов - "Спартака", "Зенита", ЦСКА и, надеюсь, "Краснодара", который уже должен о себе заявить, тем выше будет уровень нашего футбола. Поэтому все изменения, которые происходят, происходят только к лучшему, а сезон покажет, насколько эти изменения оправданы.

Конечно, будет противостояние Манчини и Карреры, но мне хочется, чтобы наши тренеры боролись за самые высокие места, чтобы молодые российские специалисты боролись за Лигу чемпионов, поэтому давайте будем поддерживать наших тренеров. Они часто остаются в тени, но мне этого не хотелось бы", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Манчини Зенит
Сегодня, 15:10
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