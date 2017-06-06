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Андрей Созин: Аленичев в "Енисее"? Не вижу его тренером

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Енисея".

"Для меня было бы более понятным решение пригласить в "Енисей" Андрея Талалаева. А Дмитрий Аленичев в "Енисее" – это неоднозначно. Он был в тульском "Арсенале", но это хотя бы команда Премьер-Лиги, расположенная недалеко от Москвы. Но уехать в ФНЛ и показывать себя там, чтобы позвали в серьёзный клуб?

Не вижу Аленичева тренером. Для меня он может быть серьёзным сенатором, депутатом Государственной Думы, даже вице-президентом РФС. Ведь "Тосно", "Долгопрудный" или "Енисей" – это не Аленичев. Вся эта история не для победителя Лиги чемпионов, который забивал в финале. Но если он хочет поиграть в тренерство, то удачи ему и выхода "Енисея" в Премьер-Лигу", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Аленичев Енисей
Сегодня, 07:19
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