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Защитник СПАЛ Франческо Викари может продолжить карьеру в "Зените"

Защитник итальянского клуба СПАЛ, вышедшего в Серию А по итогам прошлого сезона, Франческо Викари интересен "Зениту", сообщает "Чемпионат.сом".

Приобрести 22-летнего футболиста хотела бы и "Дженоа", сделавшая уже соответствующий запрос.

Викари играет на позиции центрального защитника.

Викари принял участие в 34 матчах клуба СПАЛ, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки и 1 раз был удалён с поля за второе предупреждение.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 20:46
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№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:06) #
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online

Цитата: Phil
Следующая новость - Франческо Викари отказался переходить в зенит ..

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
этот любитель может и повестись на зенит
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
СПАЛ сокращенно от Спалетти. На заработки к нам уже из итальянского пердива едут.

Вератти тоже из пердива был если что
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Следующая новость - Франческо Викари отказался переходить в зенит ..
Регистрация: 5.06.2017
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
То, что им интересуется такой супер клуб, как Дженоа, говорит о многом!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
СПАЛ сокращенно от Спалетти. На заработки к нам уже из итальянского пердива едут.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:05) #
  • -2
  •  (6)

такого клуба даже не слышал, буаааааа laughing
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ещё одно-две сотни игроков со слов "СМИ" засветятся в возможности перейти в Зенит на этом сайте
Регистрация: 1.06.2014
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